D'Alliéiert vum syresche Staatschef Baschar al-Assad missten den Drock op Damaskus erhéijen, sou d'EU Diplomatiecheffin Federica Mogherini um Mëttwoch de Moien um zweeten Dag vun der Internationaler Syrien-Konferenz zu Bréissel. Déi syresch Oppositioun wier jiddwerfalls bereet, fir sech bei der UNO nees un de Verhandlungsdësch ze setzen.Lëtzebuerg ass op der Donnateurskonferenz duerch den Ausseminister Jean Asselborn vertrueden. Zil vun der Konferenz ass, Millioune vu Lei, déi duerch de Konflikt an Nout gerode sinn, ze hëllefen. D'Vereenten Natiounen hoffen op finanziell Zousoen an Héicht vun ëmgerechent 6,5 Milliarden Euro fir dëst Joer. Een Deel vun de Sue solle fir d'Versuergung vun 13 Millioune Leit a Syrien agesat ginn. Den aneren Deel ass fir d'Nopeschlänner bestëmmt, déi Flüchtlingen aus dem Biergerkrichsland opgeholl hunn. Fir den Zäitraum tëscht 2017 an 2020 koumen am ganze 9,7 Milliarden Dollar zesummen.