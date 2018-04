© AFP

Dat sot de franséische President Emmanuel Macron fir den Ofschloss vu senger 3 Deeg laanger Staatsvisitt an den USA. Et schéngt es, wéi wann den Donald Trump net wierklech alles géif maache fir den Accord ze retten. Den Emmanuel Macron hat probéiert den US-President dovun ze iwwerzeegen, wéi d'USA am Accord kéinte bleiwen a laangfristeg hir Ziler kéinte realiséiert ginn. Uganks hat den Donald Trump nach positiv um franséische President seng Propose reagéiert a gesot, dass een an der Politik och flexibel misst sinn.



Um Donneschdeg mécht sech d'Bundeskanzlerin Angela Merkel fir eng Aarbechtsvisitt op de Wee Direktioun Washington. Och si wëll sech dofir staark maachen, dass d'USA d'Atomofkommes net kënnegen. Weider Sujeten tëscht Merkel an Trump dierften e méiglechen Handelskrich tëscht den USA an Europa sinn, souwéi d'Krisen a Syrien an am Iran.