Béid Staatscheffe gesi sech un der Demarkatiounslinn tëscht deenen zwee Länner. Si solle sech op der Héicht vun de Bëtongsbléck treffen, déi d'Grenz tëscht béide Staaten an där entmilitariséierter Zon duerstellt. Dat huet dem südkoreanesche President säi Büro e Mëttwoch bekannt ginn.



Wann de Kim Jong Un dës Linn passéiert, ass hien den éischten nordkoreanesche Staatschef, zanter Krichsenn viru 65 Joer, dee südkoreanesche Buedem betrëtt. Bei dësem historesche Sommet soll och dem Kim seng Schwëster dobäi sinn.



Am Mëttelpunkt vun de Gespréicher zu Panmunjom geet et an der Haaptsaach ëm eng Reduktioun vun de militäresche Spannungen tëscht den Nopeschlänner. Donieft wëll de Moon Jae den nordkoreanesche Staatschef dovun iwwerzeege säin Atomwaffeprogramm opzeginn. Et kéint och iwwer Weeër fir e méigleche Friddensaccord tëscht béide Säite geschwat ginn.



Fir Enn Mee oder Uganks Juni ass iwwerdeems och eng historesch Renconter tëscht dem US-President Donald Trump an dem Kim Jong Un geplangt.