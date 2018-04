An direkt e puer däitsche Stied sinn d'Leit mat enger traditioneller jiddescher Kippa um Kapp op d'Stroosse gaange fir ze demonstréieren.

© AFP

Mat den Demonstratiounen, ënnert anerem zu Berlin an zu Köln, wollte Judden an Net-Judden géint Antisemitismus protestéieren. De President vum Zentralrot vun de Judden, Josef Schuster, huet virdru gewarnt, de Juddenhaass an Däitschland kleng ze rieden. Vill Judden hätten Angscht, sech ëffentlech zu hirem Glawen ze bekennen.



Ausléiser fir d'Demonstratiounen war eng juddefeindlech Attack viru gutt enger Woch zu Berlin.