Den Editeur, de Chefredakter an een investigative Journalist kruten iwwer 7 Joer Prisong. D'Journaliste kréie reprochéiert ënnert anerem déi kurdesch PKK an d'Gülen-Beweegung ënnerstëtzt ze hunn, déi fir d'Putsch-Tentative an der Tierkei am Juli 2018 responsabel gemaach gëtt.



D'Ugeklote weisen d'Reprochen als absurd zréck. Den Erdogan-Regime wéilt vill méi eng vun de leschte kritesche Pressestëmmen roueg stellen.



Amnesty International denoncéiert sengersäits e "Klima vun der Angscht" an der Tierkei. D'Autoritéite géifen den Ausnamezoustand benotzen, fir eng Angscht-Ambiance ënnert de Mënscherechtsgruppen ze schafen. D'Land géif grad erliewen, wéi d'Zivilgesellschaft zerschloe gëtt. Mataarbechter vun ONG'en kritiséieren si kéinten net méi fräi kommunizéieren a recherchéieren. Hir Aarbecht wier domadder de facto am Land verbueden. A mat den Neiwahlen am Juni géif d'Situatioun sech wuel nach verschäerfen.