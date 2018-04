Den Ausseminister Jean Asselborn huet Lëtzebuerg e Mëttwoch op der zweeter Donnateurskonferenz fir Syrien an d'Regioun ronderëm zu Bréissel vertrueden. Vertrieder aus méi wéi 85 Länner an Organisatiounen hunn iwwert d'Zukunft vu Syrien debattéiert. A senger Ried huet de Lëtzebuerger Diplomatiechef op en neits betount, datt et keng militäresch Léisung vum Konflikt ka ginn. Och no de cibléierten Attacken de 14. Abrëll wier et elo d'Zäit vun der Diplomatie.

Allerdéngs, sou de Jean Asselborn um Donneschdeg de Moien am RTL Interview, stinn déi militäresch Operatioune mat dramatesche Suitten nach ëmmer all Dag um Ordre du Jour. Dem Lëtzebuerger Diplomatiechef no misst fir d'éischt emol a ganz Syrien eng Wafferou a Kraaft trieden. Dat zweet wier dann, fir mat Syrien selwer ze kucken fir eng Verfassung auszeschaffen. Punkt 3 wier da Walen z'organiséieren. Dat wier dann d'Transitiounsphas. Duerno brauch ee vill Sue fir d'Land nees opzebauen... do ass Rieds vu ronn 120 Milliarden Euro.





Lëtzebuerg hat sech am Februar 2016 zu London dozou engagéiert fir Syrien bis 2020 mat alles an allem 37,5 Milliounen Euro ze deblockéieren. Dovunner 7 an eng hallef Millioun pro Joer fir humanitär Hëllef fir d'Land a seng Nopeschlänner. D'Land huet deen Engagement gehalen, an dobäi bleift et och.Op der Donnateurskonferenz si bis ewell däitlech manner Suen zesumme komm wéi sech eigentlech erwaart gi war, wat ënnert anerem vun engem däitschen UNO-Spëtzendiplomat kritiséiert gouf. D'Participanten hu fir dëst Joer 3,5 Milliarden Euro zougesot fir der Populatioun an Nout ze hëllefen. D'Organisateuren hate gehofft fir op mannst 4,9 Milliarden zesummen ze kréien. De Lëtzebuerger Diplomatiechef gesäit de finanzielle Volet méi nuancéiert an net sou dramatesch, well z.B. d'Amerikaner hir Hëllef nach net definéiert hunn. Och d'EU ass nach a Gespréicher mat der Tierkei... dee Montant wäert also nach an d'Luucht goen, sou de Jean Asselborn.

De Jean Asselborn sot nach, dass d'Ausseminister vu Saudi-Arabien, dem Iran, amerikanesch, tierkesch a russesch Vertrieder, wa se wéilte just op e Knäppchen bräichten ze drécken fir eng Wafferou am Land z'areechen. Déi Humanitär Hëllef kéint dee Moment op engem anere Niveau geschéien, sou nach de Jean Asselborn.

Lëtzebuerger Volet vun der Hëllef:

Et ass net ausgeschloss, datt punktuell méi gemaach ginn. Gemooss un der Awunnerzuel wier de Lëtzebuerger Engagement awer appreciabel, sou de Lëtzebuerger Diplomatiechef. Et wieren éischter d’Golfstaaten, vun deenen allgemeng erwaart gëtt, datt se méi Sue fir humanitär Hëllef missten ausginn.