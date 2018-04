De Bill Cosby ass en Donneschdeg den Owend an engem Prozess wéinst Mëssbrauch schëlleg gesprach ginn. De Comedian kéint 30 Joer an de Prisong kommen.

© afp

Een éischte Prozess virun 10 Méint geplatzt war, dat well d'Jury sech och no deeglaanger Berodung net eens gi war.Aktuell hu méi ewéi 50 Fraen dem Cosby sexuell Belästegung virgeworf, déi meescht vun dëse Fäll sinn awer schonns verjäert.D'Jury vum Geriicht zu Norristown am US-Bundesstaat Pennsylvania hunn den 80 Joer alen Ugekloten an alle Punkte schëlleg gesprach.De Fall ass aus dem Joer 2004, wou hien d'Andrea Constand géint hire Wëlle mat Pëllen ausser Gefecht gesat soll hunn, fir si sexuell ze mëssbrauchen.