Den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un an de südkoreanesche President Moon Jae-In hu sech eng éischte Kéier d'Hand ginn. Et war en historesche Moment.

Dëst, virum Optakt vun hirem gemeinsame Sommet an der entmilitariséierter Zone tëscht béide Länner.



De Kim huet als éischten nordkoreanesche Staatschef zanter Krichsenn vu viru 65 Joer südkoreanesche Buedem betratt. Och de Moon Jae-In hat kuerz drop nordkoreanesche Buedem ënnert senge Féiss. De Kim Jong Un huet sech dono an der sougenannter Friddenshal, wou de Sommet iwwert d'Bühn geet, an d'Gëlle Buch agedroen an huet den Optakt vun enger neier Geschicht annoncéiert.



Kuerz virum Optakt vum Sommet haten di nordkoreanesch Staatsmedien oppen an éierlech Gespréicher vu Säite vum Kim Jong Un mat der südkoreanescher Säit annoncéiert.





Den nordkoreanesche Staatschef wier iwwerdeems bereet op Seoul ze fueren, wann hie sollt invitéiert ginn, sou d'Spriecherin vum südkoreanesche President.Am Mëttelpunkt vun de Gespréicher stoungen den nordkoreaneschen Atomwaffen- a Rakéiteprogramm, an eng laangfristeg Friddensléisung fir di koreanesch Hallefinsel.