D'Kanzlerin ass fir eng Aarbechtsvisite zu Washington. D'Gespréicher am Wäissen Haus dréine sech an der Haaptsaach ëm d'Handelspolitik an d'Positioun vun den USA géintiwwer dem Atomofkommes mam Iran.



Nom franséische Staatschef Emmanuel Macron ass d'Angela Merkel dës Woch schonn den zweete Gaascht aus Europa, deen den Trump am Sënn vun der EU wëll beaflossen. D'Kanzlerin koum en Donneschdeg den Owend zu Washington un. Et ass hir zweet Visite an der amerikanescher Haaptstad, zanter den Donald Trump US President ass.



No confidentielle Gespréich hanner zouenen Dieren am Oval Office ass e Mëttegiessen mat de wichtegste Beroder vum Donald Trump geplangt. Am ganze soll d'Renconter zwou an eng hallef Stonn daueren. Di däitsch-amerikanesch Relatiounen sinn, zanter den Trump un der Spëtzt vun den USA steet, konstant méi schlecht ginn.