Déi 89 Erwuessen an 42 Kanner hätten ënner onmënschleche Konditiounen am hënneschten Deel vum Gefier gesiess, sou den zoustännege Parquet.

D'Leit hätten och net genuch ze drénken gehat.



Zil vun de Migrante wier d'Grenz mat den USA gewiescht, melle lokal Medien. De Camion war am Bundesstaat Tabasco am Südoste vum Land gestoppt ginn. De Chauffeur gouf mam Verdacht op illegale Mënscheschmuggel festgeholl.



Déi 131 Persoune koumen aus Guatemala, Honduras an El Salvador.