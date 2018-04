Nordkorea hätt den Otto Warmbierm fir hir eegen onrechtméisseg Zwecker als Geisel geholl, gefoltert an ëmbruecht, heescht et an der Deklaratioun.







Den amerikanesche Student war während enger Rees an Nordkorea Uganks 2016 festgeholl ginn, well en e Propaganda-Pouster geklaut soll hunn. E war zu 15 Joer Aarbechtslager veruerteelt ginn. Do ass hien an de Koma gefall a gouf, aus humanitäre Grënn wéi et geheescht huet, fräigelooss. E puer Deeg no sengem Retour an Amerika ass de jonke Mann gestuerwen.