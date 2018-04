Zu Beuren bei Tréier war d'Police en Donneschdeg alarméiert ginn, well e Mann mat enger Aaxt d'Fassade vu sengem Haus géing futti schloen a mat Faarf géing ronderëm sprëtzen.



De Mann soll sech dono mat der Aaxt an och mat engem Messer am Haus verschanzt hunn. Hie konnt iwwerwältegt ginn.

Der Police no hätt de Mann psychesch Problemer.