© AFP

Extrait Jean Asselborn



Fir d'éischte Kéier mat um Dësch souz och de fuschneien US-Ausseminister Mike Pompeo. Et wier sécherlech e positiivt Signal, dass hien direkt no senger Nominatioun de Fliger geholl hätt, fir zu Bréissel derbäi ze sinn, sot eis e Freideg de Mëtteg de Jean Asselborn am RTL-Interview. De Lëtzebuerger Diplomatie-Chef fënnt, dass an den Diskussiounen um Freideg ëm Russland, de Süde vun der Nato oder Afganistan, dem Här Pompeo, deen als loyalen Trump-Ënnerstëtzer gëllt, seng Positioun poséiert a net konfrontativ waren.De Jean Asselborn ass zu Bréissel um Freideg awer och op säi Bréif ze schwätze komm, deen hie Mëtt Mäerz dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zoukomme gelooss hat. Dobäi goung et ëm déi militäresch Interventioun vun der Tierkei zu Afrin am Norde vu Syrien.137.000 Zivilisten sinn an där Regioun op Grond vun deem Militär-Asaz geflücht a bal 300 Leit, am meeschten zivilistesch Kurden, sinn ëmkomm.

Vill Delegatiounen hätten dem Jean Asselborn och de Réck gestäipt andeems si soten, dass et net géif goen, fir den Artikel 51 vun der Uno-Charta, an domadder d'Argument vun der Selbstverteidegung ze invoquéieren. Domadder dann awer total ze iwwerzéien an e groussen Deel einfach ze besetzen. Hie wéisst net wat de Plang ass vum President Erdogan, sot de Jean Asselborn, op alle Fall wier eng déifgräifend politesch Ausernanersetzung mam Sujet, wéi et um Freideg geschitt ass, awer wichteg.