Den Donald Trump wäert do awer nees net derbäi sinn. Hie brécht also weiderhi mat enger joerzéngtelaanger Traditioun.



Hie reest an de Bundesstaat Michigan, fir do virun Partei-Memberen ze schwätzen. Hie wéilt net mat den Zitat: "Fake-News-Medien am Sumpf vun der Washingtoner Gesellschaft feieren ..."



“While the fake news media will be celebrating themselves with the denizens of Washington society in the swamp that evening, President Trump will be in a completely different Washington, celebrating our national economic revival with patriotic Americans,”, esou de Michael Glassner an engem Statement.