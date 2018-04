Dat traditionellt 6-Parteie-Format aus Russland, China, Japan, den USA an den zwéi Koreae wier ideal an onëmgänglech.

Eng Militärparad an Nordkorea. © AFP (Archiv)

Aus dem russeschen Ausseministère heescht et, datt ee gemeinsam Wirtschafts- an Infrastrukturprojekte mat Nord- aSüdkorea kéint fërderen.Bei enger historescher Entrevue e Freideg hunn déi politesch Cheffe vum Norden a vum Süde jo annoncéiert, dat elo eng Ära vum Fridde géing agelaut ginn.Vu Moskau heescht et iwwerdeems, datt ee Gedold an Zäit bräicht.