Nordkorea huet dem Noper Südkorea zougeséchert, dass d’Atomtest-Gebitt schonn am Mee dëst Joer soll zougemaach ginn.

Fir ze iwwerpréiwen, dass dat och dann wierklech geschitt, sollen international Atom-Experten Zougang zum Sitte kréien. Dat huet de Kim Jong Un sengem südkoreaneschen Homolog Moon Jae In bei de Gespréicher dës Woch verséchert.

Am Gebitt am Norde vun Nordkorea gouf et am Laf vun de leschte 6 Méint verschidde Rakéiten-Tester, wéi och e 6. Atomwaffen-Test, wat international fir ganz schaarf Kritik an och vill Sanktioune gesuergt hat.

Zanter méi wéi 60 Joer gëllt tëscht béide Länner jo nach ëmmer e formelle Krichszoustand, deen nach am Laf vun dësem Joer offiziell soll annuléiert ginn.