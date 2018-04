Zanter e Mëttwoch gouf zu Wambrechies bei Lille am Norde vu Frankräich en 13 Joer jonkt Meedche vermësst.

Zanter der Nuecht op e Sonndeg ass et déi traureg Gewëssheet, dass dat jonkt Angélique dout ass.

D’Läich vum Meedche konnt géint 2 Auer an der Nuecht op e Sonndeg an engem Bësch an der Nopeschgemeng fonnt ginn.

Aus Justizkreesser heescht et, dass eng Persoun en Garde à vue gesat gouf. Detailer ginn et awer net.



De Procureur vu Lille huet fir e Sonndeg de Moien eng Pressekonferenz annoncéiert.

Nach e Samschdeg hat d’Police e jonke Bouf verhéiert, dee gesinn hat, wéi d’Angélique e Mëttwoch mat engem Mann an engem Park, net wäit ewech vu sech doheem spadséiert ass.