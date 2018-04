Zanter Ufanks der Woch ass d'Atomkraaftwierk Doel 1 an der Belsch ausgeschalt. Et misste Maintenance-Aarbechte gemaach ginn, huet et offiziell geheescht.

Ma wéi belsch Medien awer dëse Weekend mellen, géif et eng Fuitte ginn am nuklearen Deel vun der Anlag. Vun engem ondichten Deel am Kill-Reseau ass rieds.

Eng Spriecherin vun der Bedreiwer-Gesellschaft sot awer, dass et eng minimal Fuite wier an dass et keng Inzidenz op d’Sécherheet hätt.



De Summer iwwer bleift de Reakter awer viraussiichtlech ausser Betrib fir d'Reparaturaarbechten, déi schwiereg sinn, opgrond vun der Radioaktivitéit an deem Beräich.

Belsch Politiker hunn awer schonn Explikatioune gefrot. D’Sozialiste fuerderen eng urgent Reunioun vun der Kommissioun fir nuklear Sécherheet vun der belscher Chamber.