Schonn am Januar hat de philippinnesche President Duterte honnertdausende vu senge Landsleit opgefuerdert, fir aus dem Kuwait nees heemzekommen, well et eng Partie Doudesfäll gouf.Donieft huet hien d'Ausrees vun Aarbechter an de Golfstaat verbueden.De Rodrigo Duterte huet de Kuwait donieft opgefuerdert, seng Bierger wéi mënschlech Wiesen ze behandelen.