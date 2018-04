De Mike Pompeo zu Riad

Fir sécherzegoen, dass Teheran ni un eng Atomwaff kënnt, misst dofir noverhandelt ginn.De Mike Pompeo ass kuerz drop virugeflunn an Israel an huet do mam israelesche Premier Netanyahu och iwwer d'Entwécklung an der Regioun, d'Aggressioune vum Iran an den Atomdeal geschwat. Den israelesche Staatschef geet dovun aus, dass den Iran am Geheime weider un enger Atomwaff baut a gesäit dofir den US-Ausseminister Pompeo als en "enke Frënd vun Israel".Den Donald Trump muss bis den 12. Mee entscheeden, ob d'Sanktioune géint den Iran weiderhin ausser Kraaft bleiwen oder nees agefouert ginn. Wa se nees agefouert ginn, dann géinge sech d'USA, wei ugedreet, aus dem Atomdeal zeréckzéien.Déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel, de franséische President Emmanuel Macron an déi britesch Regierungscheffin Theresa May hu sech an dem Kontext nees dofir ausgeschwat, dass d'USA am internationalen Atom-Accord mam Iran bleiwe sollen.