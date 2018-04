© AFP Archivbild

De chineseschen Ausseminister géif sech e Mëttwoch an en Donneschden zu Pjöngjang erwaard ginn, huet et an engem kuerze Schreiwes geheescht.



An als Zeeche vun der Detente tëscht Nord-a Südkorea, huet e Sonndeg den Owend Nordkorea offiziell déi selwecht Lokalzäit wéi Seoul ugeholl. Bis ewell hate béid Länner een Ënnerscheed vun enger hallwer Stonn. Dat zanter 2015.