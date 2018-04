© AFP

Bis den 10. Mee soll hei ee sougenannte Regelbuch ausgeschafft ginn. Dat soll da beim nächste Sommet am Dezember a Polen ofgeschloss ginn. Ënnert anerem stinn och déi national Efforte géint de Klimawandel am Mëttelpunkt vun de Gespréicher. Déi Mesuren, déi bis ewell geholl goufen, géifen net duergoen fir datt d'Äerderwäermung an den nächste Jorzéngten an der Moyenne ënnert 2 Grad géif leien.



D'Diskussiounen dierften et an deem Sënn och weiderhi mat den USA ginn, déi ënnert dem Donald Trump d’Paräiser Klimaofkommes jo ausser Kraaft gesat hunn.