Wéi ee Spriecher kuerz virun Hallefnuecht annoncéiert hat, hätt d’Premierministesch d’Demissioun vun der Rudd ugeholl. Déi war an d’Kritik geroden, nodeems op der Insel ee méi schaarft Gesetz géint déi illegal Awanderung gestëmmt gouf. Der Inneministesch no wiere mat deem Gesetz nämlech och déi Migranten aus de Karibik-Staate viséiert ginn, déi nom zweete Weltkrich a Groussbritannien schaffe komm sinn, op Invitatioun vun de Britten. Och d’Successeure wäre mam neie Gesetz viséiert. Wa si net fir all Joer, dat si op der Insel gelieft hunn, ee Beweis hätten, géifen si nees zeréckgeschéckt ginn hat et geheescht.



D'Theresa May hat sech am Kader vun den Diskussiounen dunn bei de Karibikstaaten aus dem Commonwealth entschëllegt.



Et ass fir d’Theresa May déi 4. Demissioun bannent hirem Cabinet an de leschte 6 Méint.