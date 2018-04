Ënnert anerem gëtt mat Problemer an de federalen Administratioune gerechent, verschidde Postefilialen sinn zou an et gëtt op der belscher Bunn gestreikt.

Deemno kéint et zu Problemer am Zuchtrafic kommen. Wéi um Site vun den CFL steet, géife op der Ligne 10 fir op Gouvy, well dat néidegt Material feelt, verschidden Zich duerch Busser ersat ginn.



De belsche Gewerkschafte no, géif et sech e Méindeg just ëm eng éischt Warnung handelen, et wéilt een an den nächste Wochen weider Aktioune lancéieren. D’Fonctionnairen drécken mam Streik hir Roserei vis-à-vis vum zoustännege Minister aus, deen onpopulär Mesuren an der Fonction publique geholl huet, wéi zum Beispill Modifikatioune beim Congé.