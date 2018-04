25 Joer WWW (30.04.2018) De World Wide Web, kuerz WWW, feiert souzesoe säin 25. Gebuertsdag.

Bis dohinner gouf dëst Netzt just vun de Mataarbechter vum Fuerschungsinstitut CERN genotzt.1991 hunn deemools d'Fuerscher vum CERN matenee kommunizéiert. Den Erfinder vum World wide web ass de briteschen Physiker an Informatiker Tim Berners-Lee, deen deemols fir den CERN geschafft huet. Zwee Joer drop huet den CERN de Service all Mënsch zougänglech gemaach. De World wide web war eng Proprieté public ginn. Datt den CERN op all Rechter verzicht, war gutt gemengt, an awer geféierlech. Villes huet ee virausgesinn, esou munches huet d'Entwéckler iwwerrascht.