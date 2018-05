E Méindeg den Owend huet e Mann zu Nice fir Panik gesuergt, wéi e bei engem Sträit mat enger Schreckschosspistoul an d'Luucht geschoss huet.

10 bis 12 Leit goufe blesséiert, wéi se a Panik fortgelaf sinn. Vereenzelt Persounen hu souguer missen hospitaliséiert ginn.



D'Leit, déi op den Terrasse vun de Restauranten a Caféen an der Foussgängerzon souzen, hu sech därmoossen erféiert, wéi de Mann am Sträit geschoss huet, datt et zu engem richtege Panikmouvement komm ass.



D'Police huet déi Schëlleg interpelléiert.