Am Kontext vum Mord um jonken Meedchen Angélique a Frankräich, ass de Verdächtegen an der Nuecht op en Dënschdeg beschëllegt ginn an an Untersuchungshaft komm. De Mann vu 45 Joer kritt Sequestratioun, Vergewaltegung a Mord reprochéiert. Réckfall gouf allerdéngs net zréckbehalen, obwuel de Verdächtegen 1996 scho wéinst dem Viol vun engem mannerjärege Meedchen vu manner wéi 15 Joer an aneren "Attentats à la pudeur" veruerteelt gi war.



De Procureur vu Lille hat den 29. Abrëll op enger Pressekonferenz schonn annoncéiert, datt de 45 Joer ale Mann déi grujeleg Dot zouginn huet.



D'Angélique ass, der éischter Autopsie no, erstéckt. D'Meedchen war dem Mann, deen en Noper vun der Famill war, e Mëttwoch, wéi et ausgesäit, fräiwëlleg nogaang. Seng Läich war e Samschdeg an engem Bësch bei Lille fonnt ginn.



