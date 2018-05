De Benjamin Netanjahu bei senger Ried e Méindeg den Owend. © AFP (Archiv)

Den Atomdeal géif op Lige baséieren, hat den israelesche Premier e Méindeg gemengt. Dat wieren opgewiermte Reprochë mat deene sech d'Atomenergieagence schonn ausernee gesat hätt, äntwert den Ausseminister vum Iran op Twitter.



Déi däitsch Regierung huet an enger éischter Reaktioun zeréckhalend op déi israelesch Virwërf reagéiert. Et géif een elo d'Informatiounen analyséieren a bewäerten, sou e Regierungsspriecher vu Berlin.



Den neien amerikaneschen Ausseminister Mike Pompeo huet sech do scho méi affirmativ ausgedréckt. Teheran hätt gelunn. Den iranesche Regime hätt jorelaang géintiwwer der Welt behaapt, datt säin Atomprogramm friddlech wier. D'Dokumenter, déi Israel elo aus dem Iran kritt huet, géifen awer kloer weisen, datt den Iran net d'Wourecht gesot hätt. Dem Mike Pompeo no, hätt de Geheimdéngscht schonn zegdausende Säiten analyséiert. D'Aarbecht géif awer nach vill Méint daueren. D'amerikanesch Regierung wëll elo préiwen wat d'Decouverte fir d'Zukunft vum Accord tëscht Washington an Teheran bedeit.

D'EU-Diplomatiecheffin Federica Mogherini ass der Meenung, datt d'Aussoen vum Benjamin Netanjahu den Atomdeal mam Iran aus dem Joer 2015 net a Fro stellen. Declaratioun vun e Méindeg den Owend misst elo genee analyséiert ginn. Si hätt fir den Ament awer keen Argument gesinn, datt den Iran géint den Accord verstousse géif. Dat wichtegst wier, datt AIEA, also déi international Agence fir Atomenergie, d'Aussoen, déi gemaach goufen, iwwerpréift. Dat wier déi eenzeg onofhängeg international Organisatioun, déi dat maache kéint.

Et gëtt keng kredibel Indicer vun engem iraneschen Atomprogramm, deen no 2009 funktionéiert huet, dat sot en Dënschdeg de Mëtteg e Spriecher vun der internationaler Agence fir Atomenergie AIEA zu Wien. D'AIEA widdersprécht domadder dem israelesche Premier.