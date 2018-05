No Donnéeë vum Friddensfuerschungsinstitut Sipri sinn d'Militärdepensen d'lescht Joer op en neits liicht op elo 1,74 Billiounen US Dollar geklommen.Mat Ofstand déi héchsten Depensen hunn d'USA mat 610 Milliarden Dollar Opweises, viru China, dat seng Investitiounen op geschaten 228 Milliarden Dollar an d'Luucht geschrauft huet. Russland dogéint, huet wahrscheinlech duerch déi ekonomesch Kris, fir d'éischte Kéier zanter 1998 däitlech manner Suen a Waffen an an de Militär investéiert.