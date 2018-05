Ënnert deene 66 presuméierten Affer wieren 13 Meedercher ënner 18 Joer souwéi 16 Affer, deenen hiren Alter net gemellt gouf, sou e Spriecher vun der UNO.



De Generalsekretär Antonio Guterres hat um Ufank vu senger Mandatsperiod 2017 annoncéiert, sexuellen Iwwergrëffer bannent de Vereenten Natiounen en Enn ze setzen. En neie Kontrollsystem soll iwwerdeems hëllefen Täter ze identifizéieren.



Zanter 2014 goufen et an der Organisatioun ëmmer nees Virwërf wéinst sexuellem Mëssbrauch, virun allem géint Blohelmer, sou zum Beispill an der Zentralafrikanescher Republik.



Déi rezent Fäll déi gemellt goufen, ginn op den Zäitraum tëscht dem 1. Januar an dem 31. Mäerz zeréck. Mataarbechter vun de Vereenten Natioune solle Beneficiairë vun UNO-Hëllefe mëssbraucht oder exploitéiert hunn.