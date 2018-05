© AFP-Archiv

Wéi et vum zoustännege Procureur heescht, wier de Mann net nëmmen en Drogeschmuggler, mä hien hätt och géint d'Engagementer vun den Déierendokter verstouss, d'Leide vun den Déieren ze verhënneren.



Den 38 Joer ale Kolumbianer war a Spuenien festgeholl ginn a gouf un d'USA ausgeliwwert. Do virdrun hat d'Police während 12 Joer géint de Mann enquêtéiert. Hien hat dem Parquet no de Welpe während enger Operatioun Päck mat Heroin implantéiert. D'Hënn goufen dono vu Kolumbien an d'USA transportéiert, wou den Heroin dann nees eraus operéiert gouf.



Wéi d'New York Times schreift, wieren dräi Hënn un de Suitte vun der Prozedur gestuerwen. Dem Mann dreeën op d'mannst 10 Joer Prisong. Et ass awer och eng liewenslaang Prisongsstrof méiglech.