D'Police an d'Pompjeeën hu bei der direkt ageleeter Sich effektiv e Mann op Héicht vun der Réimerbréck am Waasser gesinn dreiwen. D'Beruffspompjeeë si mat engem Rettungsboot an d'Waasser a si hu sech op der Bréck positionéiert, fir d'Plaz auszeliichten.De Mann huet riskéiert huet ënnerzegoen an huet ëm Hëllef gejaut. Déi 2 Polizisten hunn net laang gezéckt, hunn hir Uniform ausgedoen, hir Déngschtwaffen u Kollegen ofginn a sinn an d’Waasser gesprongen, bei just 4,5 Grad Baussentemperatur. No 60 bis 70 Meter konnte si de Mann souolaang unhalen, bis d'Rettungsboot si erreecht huet. Déi 3 goufen u Land gezunn.Wéi d'Police vun Tréier präziséiert, wier de 27 Joer ale Mann an enger psychescher Ausnahmesituatioun gewiescht a koum an d'Spidol.D'Réimerbréck huet während dem Asaz komplett misse gespaart ginn. am Asaz waren d'Beruffspompjeeë vun Tréier mat et puer Rettungsween, de Samusdokter a 4 Patrulle vun der Police Tréier.