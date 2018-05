X

Um Terrain vum neie Fluchhafen (deen nach net op ass) waren déi éischt Deeg fir de Fachpublikum reservéiert, um Weekend konnt sech dunn endlech de grand Public e Bild vun dësem aussergewéinlechen Evenement maachen.

180.000 Leit sollen de Wee dohi fonnt hunn, eng Expo, déi alles iwwer Fligerei a Raumfaart presentéiert. Iwwer 1.200 Aussteller aus 41 Länner hunn hire Produiten um Buedem an an der Loft virgestallt.

Ronn 200 Fligere konnten um Tarmac besicht ginn, zur Freed vu Grouss a Kleng konnt een och e Bléck an d'Fligere geheien. Am Cockpit de Steierknëppel an d'Hand huelen oder Fachgespréicher mat den Experte féieren, hei war et erlaabt.

Groussen Highlight bei der Porte ouverte war d'Militäraviatioun vun der däitscher Bundeswehr. Si huet hiert Material um Buedem an an der Loft bei Operatiounen a Manövere virgestallt. Den allergréisste Fliger vun der Welt, d'Antonow An_225 konnt een um Buedem besichen, oder och den impressionnante Start mat vill Kaméidi verfollegen. De schnellste Fliger op der ILA war dëst Joer den Eurofighter.





Bäi sou enger Ausstellung wéi zu Berlin däerf de gréisste Passagéierfliger Airbus 380 natierlech net feelen, grad wéi de Beluga oder och den neien A350 aus der Famill vu Airbus.

Net nëmmen um Bueden war villes ze entdecken, sou war och an der Loft vill Spektakel programméiert. D'spuenesch Fligerstafffel "Patrulla Aguila" war hei ee vu ville groussen Highlighten.

De Partner vun der ILA 2018 war dëst Joer Frankräich. Aus dësem Gronn stoung niewent de Militärmaschinne vun de USA an der däitscher Loftwaffe ënner anerem och Material vun der Armée de l'Air um Programm.