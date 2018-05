Et muss nees mat sëlleche Retarden an Annulatioune gerechent ginn. Bei deenen 2 Entreprisen hunn d'Gewerkschaften zu engem 2-Deeg laange Streik opgeruff.

No Donnéeë vun der SNCF fält ongeféier d'Halschent vun den Zich aus, Air France huet all siwente Vol gestrach.



Di Beschäftegt vun der Bunn protestéiere géint d'Reformpläng vum franséische President Macron. Hie well dee bal honnert Joer alen Eisebunner-Statut ofschafen, duerch dee vill Salariéen éischter kënnen an d'Pensioun goen, respektiv vun engem Kënnegungsschutz profitéieren.



Bei Air France streiken d'Vertrieder vum Kabinnen- a Buedempersonal fir méi héich Paien.