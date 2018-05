Déi betraffe Firma, souwéi di britesch Holding SCL Group hätten d'Faillitte ugefrot, heescht et vun deenen zwee Konzerner.



Déi rezent Schlagzeilen hätte praktesch all d'Clienten verdriwwen, heescht et an enger offizieller Matdeelung, wéi de Wall Street Journal schreift. Dobäi kéimen héich Affekotekäschten.



Déi politesch Beroderfirma Cambridge Analytica, déi ënner anerem fir d'Walkampfteam vum US President Donald Trump geschafft huet, hat vun engem Professer Donnéeë vu bis 87 Millioune Facebook-User zougespillt krut, deen hien iwwer eng Ëmfroen-App gesammelt hat. Allerdéngs hate just e puer Honnertdausend User bei dëser Ëmfro matgemaach.