Déi Suen hat de Michael Cohen un d'Pornoactrice Stormy Daniels iwwerwisen. D'Sue wiere vum Trump sengem Affekot virgestreckt ginn. De President hätt se iwwert e puer Méint zeréck rembourséiert, sou den Giuliani géintiwwer der amerikanescher Noriichtechaîne Fox News.De Michael Cohen hätt déi 130.000 Dollar virun de Presidentiellen am Joer 2016 un d'Actrice iwwerwisen, fir dass si net ëffentlech iwwert eng anscheinend sexuell Relatioun mam Donald Trump géif schwätzen. Bis ewell hat den US President ëmmer nees ofgestridden, dass Sue solle bezuelt gi sinn.Rezent dunn awer huet hien zouginn, dass säi juristesche Beroder e sougenannten Deal mat der Pornoactrice gemaach hätt. D'Iwwerweisung ass virun allem doduerch brisant, well et sech eng méiglech Walkampfhëllef an domat wa méiglech och ëm eng net deklaréiert an domat illegal Walkampfspend gehandelt kéint hunn.De Michael Cohen sot bis ewell ëmmer, dass hien d'Suen aus der eegener Täsch bezuelt hätt.De Rudy Giuliani, fréiere Buergermeeschter vun New York, ënnerstëtzt zanter kuerzem d'Affekoten-Equippe ronderëm den amerikanesche President.