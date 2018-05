De Mann gouf no Saudi-Arabien verluecht. Dat huet den amerikanesche Verdeedegungsministère bekannt ginn.Hie soll de Rescht vu senger Strof am Wüstestaat ofsëtzen. De Mann hat sech am Joer 2014 fir schëlleg bekannt, fir Terrororganisatioun Al-Kaida Attentater preparéiert ze hunn. Domat sëtzen elo nach 40 Prisonéier am Lager op Kuba.