Am US Bundesstaat Georgia ass e Militär-Transportfliger erofgefall. Op d'mannst fënnef Persoune koumen ëm d'Liewen.

C-130 Hercules

Wéi et heescht, wier d'Maschinn vum Typ Hercules vun der puerto-ricanescher Nationalgarde beim Fluchhafe vu Savannah verongléckt.



U Bord sollen am ganzen néng Persoune gewiescht sinn. Et soll sech ëm Membere vun der Arméi gehandelt hunn. Ob si all ëm d'Liewe koumen ass nach net gewosst.