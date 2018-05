Nodeems an der brasilianescher Milliounemetropole São Paulo, duerch e Feier en Héichhaus an e Koup gefall ass, ginn nach 49 Persoune vermësst.

D'Police huet iwwer Twitter matgedeelt, dass se nach ëmmer am Gaangen ass no Leit ze sichen. Et ass allerdéngs net gewosst, ob sech déi vermësste Persounen zum Zäitpunkt vum Ongléck effektiv am Gebai opgehalen hunn.







D'Héichhaus war 24 Stäck héich. Am Ufank war vun dräi vermësste Persoune Rieds gaangen, méi spéit vu 44.