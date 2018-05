Dat huet d'Hëllefsorganisatioun bekannt ginn.



Wéi et heescht, wier een extrem besuergt ëm d'Sécherheet vun der Fra. D'Kidnapper konnte bis ewell net identifizéiert ginn. Si schénge laanscht d'Sécherheetsleit gaangen ze sinn an hunn di däitsch Infirmière duerch en hënneschten Ausgang an en Auto geschleeft, deen do stoung ze waarden.



Den Internationale Comité vum Roude Kräiz steet eegenen Aussoen no a Kontakt mat verschiddenen Autoritéiten, fir eng Liberatioun vun der Fra ze areechen.



Somalia zielt zu de geféierlechste Länner op der Welt fir Mataarbechter vun Hëllefsorganisatiounen.