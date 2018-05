No der Annonce, dass sech d'baskesch ETA opléist, kommen um Freideg am franséische Baskeland International Negociateure fir eng Friddenskonferenz beieneen.

Erwaart ginn ënnert anerem de fréiere President vun der irescher Sinn-Fein-Partei, Gerry Adams, souwéi Vertrieder aus der Zivilgesellschaft a vun enger Rei spuenesche Parteien.



Gerry Adams



D'Ënnergrondorganisatioun ETA hat en Donneschdeg an enger definitiver Deklaratioun offiziell hir Opléisung an d'Enn vun hire politeschen Aktivitéite bekannt ginn. Schonn d'lescht Joer hat d'Ënnergrondorganisatioun hir Waffen ofginn. Do virdrun hat si joerzéngtelaang mat Waffegewalt fir d'Onofhängegkeet vum Baskeland a Spuenien an a Frankräich gekämpft.







De spuenesche Premier Mariano Rajoy huet trotz dësem Schrëtt annoncéiert, dass et fir d'ETA keng Stroffräiheet géif ginn.