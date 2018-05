Begleet gëtt den Donald Trump vum Vizepresident Mike Pence.



Den Trump ass schonn di lescht dräi Joer op Versammlunge vun der NRA opgetrueden. Nom Schoulmassaker mat 17 Doudegen am Februar am Bundesstaat Florida war den US President fir e kuerze Moment op Distanz zu der Waffelobby gaangen an hat fir Restriktiounen a Waffegesetz plaidéiert. An tëscht schéngt hien, trotz de rezente Masseprotester géint dat amerikanescht Wafferecht, dat zimlech large ass, nees mat der NRA ze sympathiséieren.