Virun der Küst vum südamerikaneschen Suriname gouf et schlëmm Piratenattack. Dosende Fëscher si wahrscheinlech ëmbruecht ginn.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Déi meescht Affer sinn aus dem Nopeschland Guyana. Hire President schwätzt vun engem Massaker a vun engem grousse Réckschrëtt am Kampf géint d'Piraten. Wéi et heescht ware scho leschte Freideg 4 Booter attackéiert ginn. Bis ewell gouf een Doudegen an ee schwéier Blesséierte fonnt.