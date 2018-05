Bei engem Ongléck an enger Minn am Myanmar sinn op d'mannst 14 Mënschen ëmkomm.

Internat.: Am meeschte gelies

Éischten Informatiounen no, soll de Buedem do gerëtscht sinn. Den Handel mat grénge Jade-Steng ass am fréiere Birma e Millliardegeschäft.