© Inpunt-Presse

Aus bis ewell ongekläerter Ursaach sinn e Freideg den Owend zwee Autoen op der A1 bei Rivenich anenee gerannt. Eng Fra ass beim Accident schwéier blesséiert ginn an e weideren Automobilist gouf liicht blesséiert. Béid Persoune sinn an d'Spidol komm.Während de Rettungsaarbechte waren déi lénks an déi riets Spur komplett gespaart. Am Asaz waren d'Police vu Schweich, d'DRK vu Schweich an Ehrang an d'Pompjeeë vun Hetzerath.