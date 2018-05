No de brutalen Ausernanersetzungen un der Grenz tëscht der Gazasträif an Israel klëmmt d'Zuel vun de blesséierte Palästinenser.

© AFP

De jéngsten Aussoe vum Gesondheetsministère am Gaza no goufen iwwer 1150 Persoune blesséiert, 83 wiere vu schaarfer Munitioun getraff ginn. Déi israelesch Arméi schätzt d'Zuel vu Palästinenser laanscht d'Grenz op méi wéi 7000. Dës hätte Pneuen a Brand gestach an op israelesch Zaldoten gerullt a mat Steng geheit.



Am Grenzgebitt ass et schonn de 6. Freideg hannerteneen zu Konfrontatiounen tëscht béide Säite komm.