© AFP

D'Aufgab vun der Organisatioun war et ze préiwen, ob et zu duma Ufank Abrëll tatsächlech eng Gëftgasattack gouf.



Bei der presuméierter Attack ware méi wéi 40 Mënschen ëm d'Liewe komm an Honnert blesséiert ginn. Russland, déi am Syrien Konflikt d'Regierung vum Assad ënnerstëtzt, vertrëtt d'Thees, datt syresch Rebellen sech Zougrëff zum Gëft verschaf hätt. De Westen mëscht d'syresch Regierung responsabel.