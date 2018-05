© AFP Archivbild

Bis 2020 sollen se Zäit hunn d'Land ze verloossen, soss géifen se ausgewise ginn. D'USA hatt Honduras 1999 an e Schutzprogramm opgeholl, nodeems d'zentralamerikanescht Land vun engem schwéieren Hurrikane getraff gouf. Zanterhier goufen d'Openthaltsgenehmegunge fir d'Awanderer e puer Mol verlängert. Antëscht gëtt allerdéngs argumentéiert, datt d'Konditiounen am Honduras gutt genuch wiere fir zréck kënnen an d'Land.



D'Regierung ënnert dem President Donald Trump hat schonn de Schutzstatus fir Awanderer ënnert anerem aus dem Salvador, Haiti am Nepal opgeléist. Alles an allem mussen an den nächste Méint méi wéi 420 Dausend Mënschen d'USA verloossen.