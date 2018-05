© AFP

Déi Arrestatioune waren an 19 verschiddene Stied, d'Hallschent dovunner an der Haaptstad Moskau. Wéi et heescht war do eng Demonstratioun net autoriséiert. D'Police ass doropshin mat Tréinegas op Demonstrante lass gaangen.Ënnert de Leit, déi festgeholl goufen ass och den Oppositiounsleader Alexej Nawalny. D'Initiativ, fir op d'Strooss ze goen, goung vun him aus, nodeems hien net fir d'Presidentiellen am Mäerz huet dierfe kandidéieren.Déi Walen hat de Putin jo mat 76 Prozent vun de Stëmme gewonnen. E Méindeg gëtt hie fir säi 4. Mandat vereedegt.