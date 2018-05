© AFP

De Medien an der Police no hunn um Samschdeg ronn 40.000 Leit un den Demonstratioune géint d'Politik vum franséische President zu Paräis deelgeholl. D'Participanten hate sech e Samschdeg de Mëtteg virun der historescher Oper versammelt an hunn dem Macron e "soziale Putsch" virgehäit an eng Reform vun der Verfassung gefuerdert. Kritiker sinn der Meenung, datt de President mat senger Politik Entreprisen a Leit, déi besser verdéngen, bevirdeelegt. Vun der Oper ass et bis op d'Bastille-Plaz gaangen, wou sech e Samschdeg den Owend d'Demonstratioun nees opgeléist huet.Ënnert den Demonstrante ware Leit vu Gewerkschaften, Studenten an Aarbechter vun der franséischer Bunn.D'Demonstratioun ass gréisstendeels friddlech verlaf. Um Bord gouf een Auto vu France Info demoléiert an ee Polizist gouf liicht blesséiert.E Samschdeg gouf et awer och Demonstratioune fir den Emmanuel Macron, dat zu Toulouse, Lyon, Stroossbuerg a Rennes.